Wall Street in leggero ribasso dopo Fed e dati lavoro

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, dopo i forti guadagni della sessione precedente, in scia allee ad acuniAlla Borsa di New York, scambia in calo dello 0,39% sul; sulla stessa linea l', che perde lo 0,36% a 5.655 punti. Poco sotto la parità anche il(-0,38%) e l'(-0,33%).Laieri ha mantenuto invariato ilcome ampiamente previsto, lasciandolo invariato per la seconda riunione consecutiva. La banca centrale ha mantenuto la sua previsione secondo cui i tassi scenderanno fra il 3,75% ed il ??4% nel 2025, suggerendo cheentro dicembre. Nlle previsioni economiche, la banca centrale USA ha alzato le stime di inflazione core al 2,8% nel 2025, riducendo quelle sul PIL, che ancora non incorporano l'impatto dei dazi. che "non sarà trascurabile".Frattanto, ihanno evidenziato una certa. Il numero di americani che hanno richiesto il sussidio di disoccupazione è leggermente aumentato la scorsa settimana. Le, un indicatore delle assunzioni, sono aumentate fino a