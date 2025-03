Svizzera, Banca centrale taglia i tassi allo 0,25%

(Teleborsa) - Laha tagliato il suo tasso d’interesse di riferimento di un quarto di punto percentuale, portandolo allo 0,25%. Si tratta deladoperato, da marzo dello scorso anno, in un contesto di "elevata incertezza"."L', scendendo dallo 0,7% in novembre allo 0,3% in febbraio. Questa contrazione - afferma la Banca nazionale svizzera (BNS) - è riconducibile in particolare al calo dei prezzi dell'energia elettrica in gennaio. Complessivamente, il livello dell'inflazione è ancora determinato soprattutto dai servizi interni".La Banca nazionale svizzera (BNS) ha, per l'anno in corso, portandole allo 0,4% dal precedente +0,3%, mentre le ha confermate allo 0,8% per il 2026.