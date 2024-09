Abruzzo Economy Summit, Fava (Presidente INPS): “In Italia 7 milioni di lavoratori under 34"

(Teleborsa) - "In Italia ci sonoe quelli chepresenta. I restanti, circa 3,5 milioni, hanno una contribuzione frammentata o non pagano affatto i contributiperché non lavorano. Per questo abbiamo messo a punto un "" che partirà a ottobre 2024 e andrà avanti per tutto il 2025 per avvicinare i giovani al mondo della previdenza.Questo progetto si articolerà in, ai giovani lavoratori, ai precari, aima anche a chi lavora in modo non regolare e alle donne che hanno lasciato il lavoro. L'Inps sarà presente nelle fiere di orientamento al lavoro: con uncon un truck dotato di uno sportello mobile; nelle scuole e nelle università creerà podcast informativi, video tutorial, e promuoverà una campagna di comunicazione tramite i social network e un’app denominata "", conche avranno una pensione pubblica e che l'importo della stessa dipenderà dal loro percorso lavorativo" ha dichiarato Gabriele Fava, Presidente dell’INPS durante l’Abruzzo Economy Summit a Pescara.Grazie a un lungo percorso che va avanti dalla metà degli anni ’90 del secolo scorso, l’Inps è attualmente una delle organizzazioni più all’avanguardia nell’uso delle nuove tecnologie e anche nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, in particolare quella Generativa, che ha consentito la realizzazione di assistenti virtuali avanzati per rispondere in modo rapido e puntuale alle esigenze dell’utenza, riducendo così i tempi di attesa e semplificando l’accesso, tra cui l’Assegno Unico Universale (AUU), il Supporto Formazione Lavoro (SFL) e la Cassa Integrazione (CIG)."L’importanza della tecnologia è confermata anche dal fatto chehanno utilizzato l’Intelligenza Artificiale senza saperlo con il "Consulente digitale delle pensioni": un servizio realizzato nell’ambito dei progetti del PNRR, attraverso cui i pensionati, in maniera semplice, possono verificare se hanno diritto o meno a prestazioni "integrative" in base alla propria specifica situazione. Anche l’ci aiuterà dunque molto nei prossimi anni a rimodulare e personalizzare i servizi e le", ha concluso Fava.