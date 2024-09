Ethiopian Airlines celebra 60 anni di voli ininterrotti per Roma: "Un traguardo di eccellenza nell'aviazione"

(Teleborsa) -, leader dell'aviazione in Africa,. Un traguardo storico che è stato festeggiato con un evento nella Capitale alla presenza di rappresentanti governativi di Etiopia e Italia, top partner, corporate, giornalisti e dirigenti di Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines ha collegato per la prima volta Addis Abeba a Roma nel 1964, rendendo la capitale italiana una delle prime destinazioni internazionali della compagnia e rafforzando, così, la sua posizione di collegamento tra Africa ed Europa.L'importanza della rotta verso Roma all'interno del network Ethiopian Airline è confermata dai piani della compagnia. Ethiopian Airlines ha, infatti, annunciato cheVoli tutti operati con modernissimi B787 Dreamliner o Airbus A350, a testimonianza del grande lavoro svolto anche in Italia nel contesto di crescita che la compagnia aerea registra da anni a livello globale."Siamo incredibilmente orgogliosi di celebrare 60 anni di servizio ininterrotto per Roma. Questo traguardo – ha dichiarato il– è una prova del nostro impegno nel connettere persone e promuovere la crescita economica tra Africa ed Europa. Siamo grati – ha aggiunto – per il supporto dei nostri clienti e partner che ci hanno accompagnato in questo viaggio. Guardando al futuro, ci impegniamo a espandere la nostra rete, migliorare i nostri servizi e continuare a essere la principale forza dell’aviazione africana, collegando il nostro continente al mondo"."Dopo la sua creazione nel dicembre 1945, Ethiopian Airlines ha iniziato a operare ad Aprile 1964. Attualmente Ethiopian Airlines – spiegas – vola verso 179 destinazioni in tutto il mondo. Il nostro viaggio in Italia, a Roma, è iniziato il 5 giugno 1964 con un volo settimanale. Ora la nostra offerta conta 14 voli: 7 su Roma e 7 su Milano. A partire da dicembre offriremo 10 voli alla settimana su Roma e un volo giornaliero su Milano e stiamo valutando di aggiungere un'ulteriore destinazione in Italia. Ethiopian Airlines sta crescendo molto velocemente. Attualmente il fatturato della compagnia è pari 7.2 miliardi di dollari e, in breve tempo, puntiamo a raggiungere i 25 miliardi"."Celebriamo oggi 60 anni di collaborazione con un vettore d'eccezione come Ethiopian Airlines – ha dichiarato–. Il volo per Addis Abeba, che a partire da dicembre salirà da 7 a 10 voli settimanali, conferma la strategicità del continente africano per Roma, un mercato che ha registrato 1,5 milioni di passeggeri nel 2023 ed una crescita record del +41% di traffico nei primi otto mesi del 2024. Star Alliance è l'alleanza di Ethiopian e, a breve, sarà anche l'alleanza di ITA Airways con l'ingresso di Lufthansa nella gestione della compagnia. Roma e Addis Abeba saranno, quindi, due hub della stessa alleanza e questo creerà un ulteriore stimolo per il traffico tra i due aeroporti e tra i due Paesi. Ethiopian è una compagnia aerea di grande qualità che opera una flotta moderna e sostenibile. È sicuramente la compagnia protagonista dei cieli africani. Tramite Ethiopian si possono raggiungere tantissime destinazioni in una Regione del mondo che è particolarmente strategica per Roma e per l'Italia. Tramite Roma Fiumicino si possono raggiungere oltre 230 destinazioni nel mondo, tantissime nel nostro Continente. Questa è una relazione strategica non solo perché va avanti da sessant'anni e avrà un grande futuro davanti a sé ma anche perché si tratta di un collegamento essenziale per l'economie e le società di due Regioni geografiche così importanti come l'Europa e l'Africa. L'Africa è il continente del domani, un domani sempre più vicino perché l'Africa è già una realtà estremamente significativa dal punto di vista economico. L'Africa è ben servita da Ethiopian e la nostra responsabilità come Aeroporti di Roma è di dare la massima qualità, come ci impegniamo a fare tutti i giorni, nella fornitura di questi servizi alla compagnia e ai passeggeri"."Oggi – ha dichiarato– abbiamo celebrato i 60 anni di ininterrotte operazioni della Ethiopian Airlines tra Addis Abeba e Roma. Noi della Distal GSA Italia abbiamo l'onore di aver contribuito come Agente Generale per i passeggeri per 10 anni da quando Ethiopian ci ha scelto come partner commerciali in Italia dall’inizio del 2016.All'epoca i voli erano 5 settimanali e ora dal primo dicembre 2024 diventeranno 10 da Roma FCO tutti operati con modernissimi B787 Dreamliner o Airbus A350, a testimonianza del grande lavoro svolto anche in Italia nel contesto di crescita che la compagnia aerea registra da anni a livello globale. Come GSA, abbiamo un team di professionisti dedicati a Ethiopian Airlines, coordinati da Desiree Grech, SalesManager Italy, che gestiscono operazioni, marketing e attività commerciali, garantendo un servizio competitivo e affidabile".