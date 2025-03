Credem, Antonella Indelicato nominata responsabile del personale

Credem

(Teleborsa) - Antonella Indelicato è stata recentemente nominata responsabile del personale di, tra i principali gruppi bancari italiani e tra i più solidi in Europa.Indelicato è entrata in Credem nel 2002 ed ha ricoperto importanti ruoli di responsabilità nell’area commerciale, ma anche nell’ambito della formazione, del marketing strategico, della gestione dei progetti e dell’organizzazione di cui è stata responsabile negli ultimi anni.In coerenza con la strategia aziendale di creazione di valore e benessere sostenibili nel tempo, "Indelicato ha l’obiettivo di proseguire nelle politiche di sviluppo e di crescita delle persone, nella valorizzazione del benessere sul luogo di lavoro, nell’ulteriore potenziamento del sistema di welfare aziendale e di innovazione nell’organizzazione del lavoro".“Sono profondamente convinta che le persone siano il vero valore competitivo di un’organizzazione, soprattutto se eroga servizi”, ha dichiarato Antonella Indelicato, Responsabile del Personale di Credem. "Il mio obiettivo", ha aggiunto Indelicato, “è proseguire con decisione nella strategia di valorizzazione delle diverse professionalità presenti all’interno dell’azienda e del loro benessere, elementi chiave per continuare a realizzare risultati di eccellenza nel tempo. Continueremo ad investire sulle iniziative di welfare aziendale e lavoreremo per sviluppare costantemente il dialogo con le diverse generazioni presenti in azienda, dalle persone più giovani ai colleghi esperti", ha concluso Indelicato.