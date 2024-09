Indel B, utile semestrale scende a 8 milioni di euro. Migliora l'EBITDA Margin

Indel B

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, ha chiuso iconpari a 110,4 milioni di euro, con un decremento dell'11,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel secondo trimestre 2024 rispetto al trimestre precedente si rileva un lieve rialzo dei ricavi, grazie anche alle buone performance nei mercati del Component & Spare Parts, del Cooling Appliances e dell'Hospitality.L'diminuisce di 1,5 milioni, passando da 15,8 milioni a 14,3 milioni di euro (-9,2%). In tendenza positiva, invece, l'EBITDA Margin che passa dal 12,7% del primo semestre 2023 al 13,0% del primo semestre 2024 grazie ad una stabilizzazione dei costi della materia prima nonché di una generale attenzione ai costi da parte della società.Ilè a 8 milioni di euro, in calo del 12,9%, mentre il, al netto delle componenti non ricorrenti, è pari a 8,3 milioni di euro, in calo del 13,1%."Il primo semestre 2024 ha evidenziato, causati da una incerta situazione economica generale, dal perdurare delle tensioni delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente e dagli alti tassi di interesse che hanno indebolito la domanda su alcuni mercati rilevanti - ha commentato l'- Ciò nonostante, riteniamo i risultati raggiunti senz'altro soddisfacenti. Questo è un chiaro riflesso della resilienza del nostro gruppo, che ha saputo reagire con prontezza alle difficoltà grazie alle azioni strategiche intraprese e alla nostra presenza in mercati con dinamiche diverse, che mostrano una notevole capacità di resistenza ai cicli economici"."Guardando al futuro, le nostre- ha aggiunto - I mercati di riferimento non mostrano segnali di criticità e, in alcuni casi, si cominciano a intravedere potenziali segnali di una inversione di tendenza. Riconosciamo, tuttavia, che le attuali condizioni di mercato potrebbero continuare a influenzare i risultati nel breve termine. In questa situazione, le azioni strategiche che abbiamo intrapreso per sviluppare nuovi segmenti e prodotti, unite alla nostra solidità finanziaria e operativa, ci pongono nella posizione ideale per affrontare le sfide future e cogliere al meglio le opportunità che si presenteranno".Laal 30 giugno 2024 è negativa per 16,2 milioni di euro, rispetto ad un valore negativo di 7,5 milioni al 31 dicembre 2023; in miglioramento invece rispetto ad 20,7 milioni al 30 giugno 2023. Il peggioramento della Posizione Finanziaria Netta rispetto al valore al 31 dicembre 2023 è dovuta in parte alla stagionalità dei ricavi e alla crescita del valore dei magazzini.