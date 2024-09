Nucleare, Pichetto: risparmi per 34 miliardi l'anno

(Teleborsa) - I piccoli reattori nucleari modulari "avranno un grande impatto" sull'economiae "perché saremo in grado di garantire energia al nostro sistema industriale a un costo concorrenziale: non possiamo più andare avanti con l'energia che costa il doppio rispetto al resto d'Europa". Lo ha sottolineato nel corso di una intervista rilasciata a La Stampa il ministro dell'Ambiente,tornando a parlare"Con il 22% di nucleare nel nostro futuro mix energetico nazionale, potremo far risparmiare al nostro Paese fino a, ha aggiunto il ministro che ha ribadito che "con la collaborazione del professor Giovanni Guzzetta penso che saremo pronti a presentare un disegno di legge di riordino della materia per la fine di quest'anno"., ha assicurato il ministro dell'Ambiente.