Roboetica, arte e I.A convivono nel Robot Primitivo: l’ambizioso progetto di Marcondiro

(Teleborsa) - Con 1507 aziende espositrici della, di cui quasi il 70% arrivate dall’estero, 51 mila operatori provenienti da 138 paesi, con un + 10% rispetto all’edizione 2022 e una grande affluenza da Canada, Stati Uniti e Brasile, lporta su di sé il peso delle grandi aspettative.Tra gli espositori alla più grande fiera internazionale dedicata al marmo e alle pietre naturali, anche, all’anagrafe, con la presentazione dell’opera scultorea di arte e design dal titolo ossimoricoin occasione del 50° anniversario della scoperta dei "".Sarà possibile scoprire da vicino- insieme all’intera progettualità dell’artista al Palaexpo di Verona, nello spazio dedicato a, azienda che realizza al fianco di artisti internazionali, opere d'arte e pezzi unici di design in collaborazione consocietà di produzione crossmediale e cinematografica, dedicata alla digitalizzazione ed innovazione nell’ambito dell'entertainment ed edutainment cross-transmediale della Media Art.Il Robot Primitivo di Marcondiro è realizzato in pregiatoin grafica 3D con movimento dell’avatar. Racchiude in sé tre grandi messaggi che l’artista vuole diffondere: un futuro non distopico, equità sociale e consapevolezza ambientale per una umanità migliore. Concetti ripresi e approfonditi anche nell’albumdove Marcondiro opera una riflessione sulla società contemporanea alle prese con sfide proibitive come - appunto - sperimentare dei sentimenti ai tempi dell’intelligenza artificiale.Lo stimolo visivo per realizzare il personaggio che unisce arte, roboetica e intelligenza artificiale, deriva dai, grandi sculture alte fino a 2,5 mt risalenti alla civiltà Nuragica e ritrovate nel 1974 nel Sinis di Cabras, della Sardegna nord occidentale. Scolpiti in calcarenite, i "Giganti" hanno dormito per circa 3000 anni prima di essere scoperti, per puro caso, durante i lavori agricoli in un campo.Queste statue sono considerate uno dei più importanti e, e la loro funzione è ancora dibattuta tra gli studiosi. Alcuni ritengono infatti che fossero statue votive, destinate a rappresentare eroi, guerrieri o divinità; altri suggeriscono che fossero guardiani di una necropoli monumentale, dato che nella stessa area sono state rinvenute anche tombe a pozzetto. La loro importanza, al netto della ragione per cui sono state scolpite, è notevole: basti pensare che rappresentano, precedenti persino alle sculture greche arcaiche."Ho scelto di realizzare l'opera del Robot Primitivoper rispettare l'idea primigenia del progetto:" spiega l’artista. “Mi affascinava il pensiero che una macchina potesse creare la testa del Robot. Questo concetto si collega alla narrazione contemporanea sull'Intelligenza Artificiale e al timore diffuso che, un giorno, una– un'intelligenza artificiale capace di generare coscienza – diventi non solo senziente, ma anche molto più potente del cervello umano. La scelta di scolpire la testa di un robot nasce dalla mia volontà di creare un legame ucronistico tra le sculture nuragiche deie un essere androide che proviene probabilmente da un futuro non-distopico. In questo futuro immaginario, unaavrebbe rappresentato questo essere misterioso in sculture e altre forme d'arte, per celebrare il suo fascino enigmatico. La testa del Robot Primitivo contiene unae prefigura ciò che ancora deve accadere".da anni esplora lee racconta la contemporaneità attraverso la ricerca e la sperimentazione di diversi linguaggi –– portando avanti una riflessione artistica multistrato sull'evoluzione umana, che parte dalle raffigurazioni più antiche per arrivare alle più avanzate frontiere tecnologiche.L’artista ha mostrato il suo Robot Primitivo per la prima volta nel 2018 per il videoclip Amati per la regia di Daniele Ciprì e con soggetto e sceneggiatura dello stesso Marco Borrelli che ha così puntato l’attenzione sui cosiddetti, settore per cui ha ottenuto diversi riconoscimenti come ilcon il videoart musicale Captcha Cha nel 2021.La sua ultramoderna visione dell’arte, all’insegna della cross-medialità e della rottura delle barriere, mischiando mezzi e linguaggi, aree artistiche e references, lo ha portato a esporre le proprie opere in forma didurante il 2021 e il 2022, oltre che innei digital marketplace e nelle gallerie virtuali, forte di un primato più che mai pionieristico: Marcondiro, infatti, ha realizzato il(nel marzo 2021). Anche la sua formazione accademica non poteva che essere: formatosi in ambito etnomusicologico, dal 2012 Marcondiro esplora infatti la musica di tradizione popolare, il cantautorato e la musica elettronica colta, volgendosi alla scultura in modo naturale poiché rappresenta per lui la, basata su una visione ottimistica di un futuro in cui tecnologia e umanità convivono armoniosamente.