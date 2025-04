Salone del Mobile di Milano, Genertel presenta "Danni ad Arte"

(Teleborsa) - In occasione del– la Compagnia di assicurazioni diretta di Generali – presental'installazione immersiva che unisce design e consapevolezza assicurativa. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull'importanza di proteggere la propria casa dai rischi quotidiani, e mettere in luce possibili situazioni, eventi e imprevisti che possono accadere tra le mura domestiche.Oggi la casa rappresenta il bene più importante degli italiani, con il 77% che vive in un immobile di proprietà, ma la percentuale assicurata è relativamente bassa. Secondo un'solo il 50% ha sottoscritto una copertura contro il rischio incendio, di cui il 20% abbinata al mutuo utilizzato per acquistarle; inoltre, nonostante il 75% delle abitazioni sia esposto a un rischio significativo di calamità naturali di vario tipo, poco meno del 5% viene protetto contro questi eventi. Con l'obiettivo di sensibilizzare l'attenzione sulla protezione della casa, Genertel con l'installazione "Danni ad Arte" propone una collezione di ambienti domestici elegantemente rovinati, per raccontare in chiave artistica i danni più comuni tutelati dalla soluzione "Casa Genertel": un divano bruciato, una libreria danneggiata dall'acqua, un tavolino andato in frantumi. Tre esempi di come ogni spazio eogni bene possa essere esposto a imprevisti.L'installazione "Danni ad Arte" sarà visitabile dall'8 al 13 aprile presso lo, in Alzaia Naviglio Grande 66, Milano.