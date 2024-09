Urso, Il Liceo del Made in Italy: una realtà già avviata con successo

(Teleborsa) - "La notizia che il. Lo dimostra l'intervento che abbiamo fatto qui, in una classe piuttosto numerosa del Liceo del Made in Italy a Verona, cuore dell'economia italiana. Così come a Verona, inin tutte le regioni italiane si è aperto il Liceo del Made in Italy e ciò è accaduto in pochi mesi".Con queste parole, il, ha smentito le false voci riguardo al fallimento di questo progetto durante una visita al. Durante l'incontro con gli studenti, Urso ha sottolineato l'importanza del Made in Italy per l'immagine del Paese a livello globale, soprattutto negli ultimi trent'anni: "Il Made in Italy ha permesso al nostro Paese di affermarsi nell'immaginario collettivo come produttore di eccellenza e qualità a livello globale".Urso ha anche ricordato che la legge che ha permesso l'attuazione del progetto è stata pubblicata indello scorso anno, e i"Oggi abbiamo iniziato l'attività qui, come in altre regioni d'Italia, e mi auguro che il prossimo anno molti più istituti saranno attivati, permettendo a sempre più giovani di formarsi su ciò che serve davvero per il loro futuro".Il ministro ha infine evidenziato che "questa iniziativa è stata avviata in 53 giorni, includendo le festività di Natale e Capodanno, un v". Ha concluso sottolineando l'importanza del progetto per il Paese: "È già molto quello che è stato realizzato e credo sia significativo, perché finalmente l’Italia guarda con orgoglio a ciò che sta costruendo".