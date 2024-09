Fed, Kashkari: taglio tassi da 50 punti base è stata "decisione giusta"

(Teleborsa) - "I miei colleghi e io del FOMC siamo impegnati a raggiungere gli obiettivi del doppio mandato che il Congresso ci ha assegnato. A mio giudizio,, che riflette sia i progressi sostanziali che abbiamo fatto nel ridurre l'inflazione sia l'indebolimento del mercato del lavoro". Lo ha affermato, presidente della Fed di Minneapolis, in un post sul blog dell'istituzione."Anche dopo quel taglio,- ha aggiunto - Il nostro percorso futuro dipenderà dalla totalità dei dati in arrivo per l'attività economica, il mercato del lavoro e l'inflazione. In definitiva, questo ci guiderà verso dove il tasso di riferimento alla fine si stabilizzerà".Kashkari sostiene che, "poichériportando l'inflazione verso il nostro obiettivo del 2 percento e il mercato del lavoro si è indebolito, l'equilibrio dei rischi si è spostato da un'inflazione più elevata al rischio di un ulteriore indebolimento del mercato del lavoro, giustificando un tasso più basso"."Sebbenesulla forza di fondo dell'economia statunitense e io rimanga incerto su quanto sia restrittiva la politica, credo che la politica rimanga restrittiva oggi", ha detto.