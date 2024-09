Indebitamento in Italia: superati i 29mila euro pro capite, debiti più alti rispetto a Spagna e Portogallo

(Teleborsa) - Secondo i dati più recenti dell’, fintech specializzata nella gestione e liquidazione dei debiti privati, il, con unnegli ultimi quattro anni. Questo valore si pone ben al di sopra della media registrata in altri Paesi come, dove il debito medio pro capite si attesta rispettivamente a circa 17mila euro e poco oltre i 20mila euro.Tuttavia, il, con una media di 4,3 debiti pro capite, rispetto ai 3,6 della Spagna e ai 2,5 dell’Italia, dove pur avendo meno debiti, i cittadini tendono a contrarre passività di importo superiore. Questo scenario riflette una diversa dinamica di indebitamento: in Italia prevalgono i prestiti personali di importo più elevato, mentre in Spagna è il microcredito a caratterizzare il mercato, portando i cittadini a contrarre un numero maggiore di debiti, ma di entità inferiore."Attraverso l'Osservatorio sull'indebitamento abbiamo analizzato lo stato del debito personale in Italia e negli altri Paesi europei in cui operiamo. L’analisi ha evidenziato differenze significative che dimostrano come, con conseguenti variazioni nei modelli di indebitamento", dichiara. "Ad esempio, osserviamo che, ma di importo più elevato. Ciò potrebbe dipendere dal fatto che in Italia i prestiti personali non finalizzati rappresentano una delle principali forme di indebitamento, mentre in Spagna prevale il microcredito, portando i cittadini a contrarre un numero maggiore di debiti, ma di importo inferiore".L’analisi evidenzia anche differenze significative legate alIn, la maggior parte delle persone indebitate è di, segnando una disparità rispetto alle donne (32,1%), mentre in. In Spagna, la differenza tra i sessi è meno marcata, con il 55,4% di debitori uomini e il 44,6% donne.In termini generazionali, il debito risulta maggiormente concentrato nella fascia di, mentre in. Questi dati riflettono una maggiore esposizione finanziaria delle persone di mezza età, che spesso contraggono debiti per far fronte a spese familiari o personali importanti.Nel 2024, il debito medio in Italia ha mostrato una certa stabilità, oscillando tra 27.987 e 29.948 euro a persona. Il, mentre il livello minimo è stato raggiunto a giugno. A confronto, in Spagna il picco è stato registrato a febbraio con 18.076 euro, mentre il minimo a giugno con 16.895 euro. In Portogallo, il debito più alto è stato raggiunto a marzo (21.804 euro), mentre il più basso a febbraio (17.418 euro).Il rapporto dell’Osservatorio europeo di Bravo esamina inoltre. Durante questo periodo, in Spagna si è registrata una costante riduzione del numero medio di debiti per persona, passando da 4,7 nel 2021 a 3,6 nel 2024, con una. Questo calo suggerisce un miglioramento nella gestione del debito o un aumento del reddito disponibile. Al contrario, in Portogallo il numero medio di debiti è cresciuto progressivamente da 4 a 4,5 debiti per persona, indicando un aumento dell’esposizione finanziaria delle famiglie. In Italia, il numero medio di debiti è aumentato moderatamente, passando da, mantenendosi su livelli comunque inferiori rispetto a Spagna e Portogallo.Per quanto riguarda la distribuzione di genere,del 2021 al 55,4% del 2024, con una parallela crescita delle donne indebitate al 44,6%. In Italia, invece, illa percentuale di uomini indebitati è passata dal 61,1% del 2021 al 67,9% del 2024, mentre quella delle donne è scesa dal 38,9% al 32,1%, suggerendo una maggiore propensione maschile all'indebitamento, probabilmente legata a un reddito medio più elevato. In Portogallo, la situazione è diversa: le donne rappresentano ancora la maggioranza dei debitori, sebbene la percentuale sia scesa dal picco del 62% nel 2022 al 56,3% nel 2024.