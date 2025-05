Cellularline, ricavi e marginalità in crescita nel primo trimestre

Cellularline

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, ha chiuso ilconpari a 32,4 milioni di euro, in aumento del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'si è attestato nel primo trimestre 2025 a 3,3 milioni di euro, con un incremento di 2,1 milioni rispetto al primo trimestre 2024 (1,2 milioni). Ildel periodo risulta pari a 0,4 milioni di euro, rispetto a -1,3 milioni nel primo trimestre 2024, con un miglioramento di 1,7 milioni.L'al 31 marzo 2025 risulta pari a 18,8 milioni di euro (riduzione di 3,2 milioni, pari al -14,6%, rispetto a Euro 22,0 milioni al 31 dicembre 2024) e include debiti verso istituti finanziari, al netto delle disponibilità di cassa (10,7 milioni), debiti relativi alla valorizzazione delle opzioni Put/Call per l'acquisto delle minorities (Euro 4,9 milioni) e debiti per leasing in applicazione dell'IFRS 16 (3,2 milioni)."Nonostante un contesto macroeconomico internazionale ancora complesso, proseguiamo nel nostro percorso di crescita sostenibile e profittevole, mantenendo fermo l'impegno a generare valore per i nostri azionisti - ha commentato, Consigliere e General Manager Sales and Marketing del Gruppo Cellularline - I soddisfacenti risultati del primo trimestre 2025, in continuità con i trimestri precedenti, confermano la validità della nostra strategia commerciale"."Al tempo stesso manteniamo unae proseguiamo il nostro impegno al miglioramento della struttura finanziaria del Gruppo, con l'indebitamento finanziario netto che scende ulteriormente a 18,8 milioni di euro, confermando la capacità della società di generare cassa e rafforzare la propria solidità patrimoniale", ha aggiunto.Sulla base della performance registrata nel primo quarter 2025, delle informazioni ad oggi disponibili e delle azioni intraprese dal management, il Gruppo ritiene di poter complessivamente