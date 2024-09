PMI sostenibili premiate: accesso al credito superiore dell'11% grazie ai criteri ESG

(Teleborsa) - Leche adottano pratiche sostenibili e mostrano un elevato livello di adeguatezza ai criteri ESG stanno ottenendo un accesso più favorevole al credito da parte degli istituti finanziari. Nel secondo semestre del 2023, le PMI più virtuose in termini dihanno visto un. Al contrario, quelle conhanno subito una riduzione del 6%, evidenziando l’importanza crescente dei fattori ESG come criterio di valutazione da parte delle banche.Questi dati, emersi dallo, sottolineano come la sostenibilità stia diventando sempre più centrale non solo per la responsabilità sociale e ambientale, ma anche per la valutazione del rischio di credito. Le PMI che integranonei loro processi operativi presentano infatti. Al contrario, le imprese con scarsi punteggi ESG registrano un, ha commentato: "In linea con le direttive dell’UE, gli istituti di credito stanno dimostrando unache si distinguono per il loro impegno ESG, favorendole nell’accesso al credito. L’non è solo un indicatore cruciale di responsabilità sociale e ambientale, ma rappresenta anche una nuova dimensione di analisi nella valutazione del rischio. Infatti, le PMI che hanno adottato elevati standard ESG registrano tassi di default inferiori del 34% rispetto alla media".Questa tendenza conferma comestia diventando un fattore decisivo per il successo a lungo termine delle imprese, in particolare per le PMI che, attraverso il miglioramento dei loro standard ESG, possono accedere a migliori opportunità di finanziamento e rafforzare la loro stabilità economica.