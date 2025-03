Terna, rifinanziata linea di credito revolving ESG per 1,8 miliardi

Terna

(Teleborsa) -ha sottoscritto oggi una ESG-linked Revolving Credit Facility per un importo complessivo di 1,8 miliardi di euro, volta a rifinanziare la ESG-linked revolving credit facility sottoscritta il 17 dicembre 2021 per un ammontare complessivo di 1,65 miliardi di euro.La Linea di Credito Rotativa, strutturata in forma “committed”, revolving e ESG-linked, consiste nella modifica della precedente revolving credit facility del 2021, al fine di prevedere l’estensione della durata a 5 anni dalla data odierna, l’incremento dell’importo e la modifica degli indicatori ESG.Ilche ha partecipato all’operazione è costituito dai medesimi istituti finanziari coinvolti nella precedente linea di finanziamento revolving in qualità di Joint Mandated Lead Arranger: Unicredit, BNP Paribas, Banco BPM, Intesa San Paolo, Mediobanca, Banca Nazionale del Lavoro.Unicredit ha agito in qualità di banca agente, svolgendo altresì il ruolo di Sustainability Coordinator. La Linea di Credito Rotativa prevede l’introduzione di specifici obiettivi ambientali, sociali e di governance (“ESG”), legati a un meccanismo di premio/penalità applicato alle disposizioni contrattuali relative alla c.d. commitment fee e al margine, rafforzando maggiormente l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità nella strategia finanziaria dell’azienda.L’operazione consente a Terna di poter contare su una liquidità adeguata all’attuale livello di rating, rafforzando ulteriormente la propria struttura finanziaria a conferma del forte impegno del Gruppo nell’introduzione di un modello finalizzato a consolidare la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder.