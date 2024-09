Agroalimentare: Casellati, rappresenta il 15% del PIL italiano. Lavorare per semplificare regole settore

(Teleborsa) - "Confido che anche in materia di agroalimentare si possa aprire un cantiere per semplificare l'ambiente regolatorio in cui operano gli imprenditori del settore". Lo ha detto il, aprendo i lavori del convegno "Confronto sul futuro dell'agricoltura e della pesca con le istituzioni italiane ed europee" in corso a DiviNazione Expo 24 a Siracusa-Ortigia."L'agroalimentare rappresenta il 15% del PIL italiano", ha ricordato Casellati.L'agricoltura - ha aggiunto il titolare del dicastero - sarà uno dei settori che più potranno beneficiare dell'Intelligenza artificiale. L'imprenditore agricolo 4.0 dovrà porre le più ampie conoscenze tecnologiche al servizio di un patrimonio storico"."Il governo - ha detto ancora Casellati - è impegnato su questo fronte e gli interventi effettuati permettono di guardare con ottimismo alle prospettive del settore agricolo che, insieme al settore dell'agrifood, richiede innovazione e investimenti nella cosiddetta Agricoltura 4.0".Il ministro ha poi ricordato che ilha stanziato 5,2 miliardi di euro "per facilitare questa transizione tecnologica e sono risorse destinate a produrre effetti economici di grande rilievo" per un settore che già "contribuisce in modo significativo all'economia del Paese: l'agricoltura rappresenta il 2% del PIL, l'agroalimentare circa il 15%. Numeri notevoli che le politiche di sviluppo messe in campo dal Governo confidano di far crescere", ha concluso.