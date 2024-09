"Build Your Future", Intesa Sanpaolo incontra 350 studenti con l'Università La Sapienza

(Teleborsa) - Nell'ambito diil programma di incontri ideato da Intesa Sanpaolo e realizzato in collaborazione con scuole e università,che nei prossimi mesi coinvolgerà circa 10.000 studenti di tutta Italia per ispirarli e formarli sui grandi processi trasformativi della società come la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale, la blue economy, la space economy, le life science e altri.Obiettivo del progetto - spiega la nota - è approfondire la conoscenza die promuovere nelle giovani generazioni una maggiore consapevolezza del contesto in rapida e continua trasformazione.Ilcon l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: di fronte a più di 350 studenti, si alternano esperti, professionisti, docenti universitari, imprenditori e startup con i quali verrà approfondito anche il ruolo delle nuove tecnologie e l’importanza nella loro esperienza delle soft skill per affrontare con successo i continui cambiamenti in corso. Durante l’incontro gli studenti vengono continuamente coinvolti attraverso momenti interattivi, e invitati a raccontare la loro partecipazione alle challenge lanciate nelle settimane precedenti circa l’impatto che i trend trasformativi avranno sulla società.he oggi organizziamo insieme a ‘La Sapienza’, una delle più antiche e prestigiose università italiane, ha l’obiettivo di ispirare i giovani attraverso l’approfondimento delle principali trasformazioni in atto a livello globale e delle competenze necessarie per prepararsi ad un mercato del lavoro in continua e rapida trasformazione", ha commentatoResponsabile Education Ecosystem e Global Value Programs Intesa Sanpaolo. "Attraverso il sostegno e la collaborazione con università e scuole, Intesa Sanpaolo intende promuovere un ecosistema che metta in comunicazione continua ricerca scientifica, formazione, aziende, istituzioni, innovazione, sostenibilità e territori per favorire l’inclusione educativa, la valorizzazione del talento, gli scambi internazionali el’attrazione di talenti dall’estero”.. L’offerta formativa della Sapienza. La Facoltà di Economia, e in generale Sapienza, è da sempre impegnata nel promuovere e gestire i servizi rivolti agli studenti, non solo riferiti alla mobilità, all’orientamento ma anche al placement. La Facoltà ha attivato diverse convenzioni e ha posto una forte enfasi sull'educazione scientifica e sulla formazione continua, promuovendo una serie di iniziative volte a connettere gli studenti con il mondo professionale e accademico esterno all'ambiente universitario. Per questo motivo siamo particolarmente grati a Intesa Sanpaolo per aver voluto portare nel nostro Ateneo questa formativa iniziativa", sottolinea, Preside Facoltà di Economia Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.