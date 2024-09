FEduF (ABI): educazione finanziaria entra a scuola

(Teleborsa) -avvenuto a giugno a Palazzo Altieri durante la celebrazione del suo Decennale, la Fondazione per l'Educazione finanziaria e al Risparmio (FEduF) avvia l'azione di supporto ai docenti di tutti i gradi scolastici per portare in aula le competenze economiche di base richiamate dalle nuove linee guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica.L'appuntamento: le competenze economiche nell'educazione civica", che prevede la partecipazione di oltre 500 insegnanti, offre un'occasione di approfondimento concreto delle indicazioni ministeriali e dei programmi messi a disposizione dei soggetti istituzionali gi? da tempo attivi in questo ambito: oltre alla stessa FEduF, Banca d'Italia, Consob e Museo del Risparmio.Il focus sull'educazione finanziaria nell'ambito dell'Educazione Civica è affrontato da diversi punti di vista, portando al centro del dibattito numerose esperienze grazie ai contributi di Giovanna Boggio Robutti - FEduF, Luca Tucci - Ministero dell'Istruzione e del Merito, Anna Finocchiaro, Presidente Italiadecide, Sabrina Greco e Carlo di Chiacchio - Invalsi, Carlotta Rossi - Banca d'Italia, Paola Soccorso - Consob e Giovanna Paladino - Museo del Risparmio."I, tenendo ben presenti due aspetti fondamentali. - commenta Giovanna Boggio Robutti, Dg FEduF - il primo ? quello della corretta relazione con il denaro, strumento indispensabile per il benessere e la sostenibilità individuale e sociale; il secondo ? un principio di democrazia economica per cui ogni individuo deve essere messo in condizione di effettuare scelte consapevoli e informate in ambito economico, a tutela del risparmio e della pianificazione finanziaria a lungo termine."nel corso dell'indagine OCSE PISA 2022, realizzata con l'obiettivo di rilevare che cosa oggi i quindicenni sanno e sanno fare in questo ambito e quanto siano pronti ad affrontare il proprio futuro da un punto di vista finanziario: l'Italia ottiene un punteggio di 484 punti e si colloca al di sotto della media OCSE (498).Da notare che, rispetto ai cicli precedenti, a livello medio internazionale, si ? riscontrato invece un miglioramento di 11 punti rispetto al 2015: nella rilevazione del 2022, l'Italia ottiene un punteggio superiore a quello del 2012 di 17 punti, sebbene non si differenzi significativamente da quello raggiunto nel 2015 e nel 2018.Al miglioramento dell'Italia rispetto a PISA 2012 nel punteggio medio corrisponde un aumento degli studenti che raggiungono il livello pi? alto di performance (+3 punti percentuali), passando dal 2% nel 2012 al 5% nel 2022.