On Radar punta sul "Made in Italy" per assicurare la sicurezza nazionale

(Teleborsa) -non è necessario un attacco armato, ma sarebbe sufficiente, vere e proprie catene del valore, necessarie per la sopravvivenza della popolazione, come la. Da qui l'idea chedell’Italia dall’estero edproduttiva possa tradursi in una garanzia diIl messaggio è stato portato all'attenzione dei policymaker da, il 'think tank' delladiretto da, nel corso dell’audizione tenutasi lo scorso 18 settembre davanti alla, che ha avviato un’indagine conoscitiva su quanto emerso dall’incontro "Sicurezza nazionale: solo militare o anche industriale? Nel mondo che cambia quali mosse, cosa tutelare e dove investire per la sicurezza del Paese".Nell’audizione,avanzate da autorevoli esperti e rappresentanti delle eccellenze industriali del Paese, per rendere l’Italia sempre meno dipendente dall'estero in alcuni settori chiave per la sicurezza nazionale: il comparto energetico, alimentare, farmaceutico e della sicurezza informatica.Per quanto concerne la, ladalle forniture estere risulta(75% contro una media europea del 55%). Di qui la necessità disul territorio nazionale per promuovere maggiore indipendenza e sviluppare nuove catene globali di approvvigionamento energetico, ampliando la diversificazione dei fornitori .A proposito della, è emerso che l’Italia, pur essendo il primo paese per la produzione farmaceutica in Europa, è fortementenella fornitura di principi attivi e prodotti intermedi. È necessario pertantosul territorio nazionale, anche ricorrendo a una collaborazione pubblico-privata, e c'è bisogno die non ideologiche, che tengano conto degli impatti di un’autonomia produttiva sulla sicurezza nazionale.Parlando di, è emerso che questa industria è caratterizzata dae quindi risulta unper colpire la sicurezza nazionale. Occorre perciò attivare iniziative istituzionali per responsabilizzare piccoli e medi produttori. Le istituzioni hanno dunque il compito didella filiera alimentare come la lIl campo dellaè importantissimo, poiché l’apparato informatico è il sistema nervoso di un’azienda e di un Paese. Se attaccato, può generare distorsioni importanti in grado di danneggiare, anche a lungo, servizi essenziali, ma, solo il 20% del totale. Per salvare il Paese da un’invasione cibernetica è opportuno investire in aziende made in Italy e affidare sempre più a queste la nostra sicurezza informatica, anche nell’ambito dell’intelligence.