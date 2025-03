CNA: “Completare legge sul Made in Italy per valorizzare l’artigianato artistico”

(Teleborsa) - Completare l’attuazione dellaper. È la richiesta dellapresentata in occasione del convegno "" che si è svolto oggi presso l’Auditorium CNA Nazionale, promosso da CNA Artistico e Tradizionale al quale hanno partecipato, tra gli altri, il Sottosegretario al ministero della Cultura,, la presidente di CNA Artistico e Tradizionale,e il presidente nazionale di CNA,Ha affermato: "Ringrazio gli organizzatori dell’evento per questa occasione di confronto e riflessione sull, così determinanti per la crescita del Paese. Per il Ministero adoperarsi con ogni strumento a disposizione per sostenerla e promuoverla anche a livello internazionale rappresenta una priorità assoluta. Riteniamo infatti che consolidare il settore significhi riconoscere il talento e la creatività degli artigiani e degli artisti che vi operano, che sono custodi dello straordinario bagaglio culturale espressione dei nostri territori e delle tradizioni che li caratterizzano, veri maestri le cui realizzazioni fondono abilità antiche e senso della sperimentazione". Prosegue la Senatrice: "Mi preme qui sottolineare comee continueremo sulla strada intrapresa, al fianco delle imprese culturali e creative. Tante le azioni messe in campo per favorirne lo sviluppo, come ad esempio quelle previste dal Pnrr (abbiamo finanziato progetti per 155 milioni di euro), dal Programma Nazionale Cultura 2021-2027 (previsti in arrivo oltre 151 milioni per le imprese operanti nel Mezzogiorno) o le recenti misure introdotte nell’ambito della Legge sul made in Italy a completamento della nostra strategia, tra cui un investimento di tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033"."Abbiamo accolto con favore la legge sul Made in Italy – ha affermato la– in particolare la definizione di impresa culturale creativa e la creazione di una sezione dedicata nel registro delle imprese". "Attendiamo– ha aggiunto – per definire il Piano nazionale strategico e per l’erogazione di contributi pari a 3 milioni l’anno per valorizzare il Made in Italy".Ilha sottolineato il ruolo storico dell’artigianato artistico, dalle botteghe rinascimentali al marchio Made in Italy, "alimentando un’abitudine al bello e al ben fatto che rappresenta il motore fondamentale per una economia di qualità. Una– ha concluso – è la chiave per dare una prospettiva all’handmade italiano valorizzando qualità e creatività".