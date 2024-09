ATON Green Storage crolla in Borsa (-23,54%) dopo la semestrale negativa

ATON Green Storage

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dei sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici, che ieri pomeriggio ha diffuso . La prima metà dell'anno si è chiusa con ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 7,7 milioni di euro (vs 21,7 milioni al 30 giugno 2023), EBITDA negativo per 0,2 milioni di euro (vs +4 milioni di euro) e risultato di esercizio pari a -1,9 milioni di euro (vs +2,1 milioni di euro).ATON ha prodotto ", in gran parte attribuibili a", commentano gli analisti di. Mentre si prevede che i Residential Battery Energy Storage Systems (RBESS) svolgeranno un ruolo cruciale nella transizione energetica nel medio-lungo termine, la visibilità a breve termine rimane scarsa. Nel frattempo, l'azienda sta compiendo sforzi per orientarsi verso nuove opportunità di crescita, tra cui lo sviluppo di comunità di energia rinnovabile e progetti di efficienza energetica su larga scala.Sulla base delle stime attuali, la performance del 1H24 "mette in discussione in modo significativo la fattibilità del raggiungimento degli obiettivi impliciti del 2H24", sottolinea Alantra, aggiungendo che il forte calo dei ricavi, aggravato dall'aumento dei costi e dall'incertezza normativa, creachiude in, portandosi a 4,32 euro, dopo essere stata a lungo sospesa per eccesso di ribasso.