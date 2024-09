ENEA alla Notte europea 2024 con eventi, spettacoli, esperimenti

(Teleborsa) - Un viaggio nel mondo della scienza con eventi, laboratori, spettacoli ed esperimenti per raccontare le ultime novità su tecnologie energetiche, economia circolare, cambiamenti climatici, biodiversità, tutela del suolo e del mare e molto altro. Sono alcune delle iniziative previste in occasione dellache si svolgerà daingli alunni delle scuole di primo e secondo grado potranno confrontarsi con i ricercatori e le ricercatrici ENEA presso il Centro del Brasimone dove gli studenti più grandi, nel corso della mattinata, potranno conoscere le attività del sito, riconosciuto come centro di eccellenza per la ricerca sul nucleare sostenibile. Le hall tecnologiche di Brasimone apriranno a tutti i visitatori dalle ore 15 alle 18 con visite guidate.al mattino, nel Centro della Casaccia, gli alunni delle scuole primarie e secondarie potranno partecipare a 17 diverse attività, dalla spesa sostenibile alla scoperta dei batteri ‘buoni’, da come funziona un elettrolizzatore al viaggio nel mondo dell’infinitamente piccolo delle cellule grazie al laboratorio interattivo “Cromosogno”! Il Centro aprirà poi a tutto il pubblico dalle ore 15.30 alle 22 con un’offerta di 13 tour guidati, fra i quali il tour nell’impianto Triga per osservare da vicino come funziona una struttura di ricerca nel settore nucleare. Inoltre, nel Centro saranno allestite aree espositive per tutti e, in particolare, per i più piccoli sarà aperta un’area con giochi educativi, animazioni a tema e laboratori creativi da svolgere insieme ai ricercatori o anche a casa, utilizzando strumenti fisici o digitali. Durante i laboratori, ad esempio, i bambini potranno scoprire, divertendosi, la composizione di un atomo con i giochi "Nuclear Memory" e "Il Gioco dell'Oca dei Decadimenti Radioattivi" o l'impatto delle microplastiche sulla vita del pianeta con il format "Predatori di plastica".I tour presso i Centri Brasimone e Casaccia sono a libero accesso maSi possono richiedere biglietti anche per più di un tour ed è anche possibile prenotare un biglietto per visitare le sole aree espositive del Centro nel caso i tour fossero esauriti.Anche iper avvicinare famiglie, bambini e appassionati al mondo della ricerca e alle professioni scientifiche. A Portici sarà possibile conoscere tutte le novità in uno dei settori più all’avanguardia come quello dell’utilizzo dell’idrogeno come vettore energetico. Più nel dettaglio, a Trisaia (venerdì 27 settembre, dalle ore 16 alle 22) sarà possibile andare a ‘scuola’ di gusto, liberarsi dallo ‘stress ossidativo’, ma anche scoprire i segreti dei biocarburanti.Inoltre,, presso il NET Village presso la Città dell’Altra Economia (venerdì 27 e sabato 28 settembre, ore 18.30 - 23, Testaccio). I ricercatori ENEA accoglieranno grandi e piccini nei quattro spazi espositivi proponendo diverse attività interattive e parteciperanno agli appuntamenti "Wow sull'onda della scienza" e "Speed date della scienza". Tutti i dettagli sul portale di ScienzaInsieme.In Italia, la Notte europea dei ricercatori e tutte le iniziative divulgative a contorno sono organizzate nell’ambito del Progetto europeo NET – scieNcE Together, gestito dai 12 principali enti di ricerca nazionali, tra cui ENEA. Quest’anno il Progetto NET celebra Maria Sklodowska Curie, la prima a vincere due premi Nobel e per di più in due campi diversi (fisica e chimica).Infine, venerdì 27 settembre i ricercatori ENEA del Centro di Brindisi saranno presenti con uno stand a Lecce nell’ambito del progetto europeo ERN Apulia Med, al quale aderisce anche ENEA insieme ad altri 14 partner (Università del Salento, chiostri del Monastero degli Olivetani).