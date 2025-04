Plenitude inaugura il suo nuovo Store di Ancona

(Teleborsa) - Tutto pronto per l’inaugurazione del, che aprirà le porte al pubblico domani,, in via Piave 38D.Il punto vendita è stato progettato peral mondo dell’energia attraverso unaOltre al servizio di consulenza sui contratti di fornitura di energia, il personale dello store sarà a disposizione dei clienti per presentare, come impianti fotovoltaici, soluzioni per la ricarica delle auto elettriche, caldaie e climatizzatori, con anche relativo servizio di manutenzione.I clienti potranno inoltre ricevere, siaproposte per una copertura sui prodotti offerti.Tutti i negozi Plenitude sono progettati per valorizzare al meglio l’esperienza del cliente e sono dotati di totem interattivi multi-touch, videowall e display in vetrina. Gli store coniugano design e qualità del servizio per, accompagnandolo in un percorso che possa permettergli di comprendere in modo chiaro, semplice e immediato tutti i dettagli dell’offerta Plenitude.