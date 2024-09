ICCS: IEG Asia migliore Pmi italiana a Singapore

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Laha premiato, società controllata da, durante gli, riconoscendola. L'iniziativa evidenzia il ruolo delle imprese nel promuovere le relazioni internazionali e la collaborazione economica tra l'Italia e la Città del Leone.La giuria ha premiato IEG Asia per i suoi investimenti nel settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) di Singapore, in particolare attraverso Sigep Asia e SIJE, e per l'impegno nel plasmare il panorama di business della Città del Leone e promuovere la collaborazione con l'Italia. A ricevere il premio alla presenza dell'ambasciatore italiano a Singapore,, del direttore dell'Italian Trade Agency (ICE) a Singapore,dei leader e rappresentanti delle comunità imprenditoriali italiane e singaporiane, sono stat, CEO di IEG Asia e, international business development director di IEG. Presente, CCO di IEG."Ringrazio ICCS e coloro che hanno sostenuto IEG Asia in questo percorso di crescita in una città in cui sempre più aziende italiane approdano e che rappresenta il più importante hub economico di tutta l'area ASEAN – ha dichiarato–. "In poco più di un anno, IEG Asia ha acquisito manifestazioni nei settori F&B, Ho.re.Ca. e Gioielleria da un organizzatore locale e da uno internazionale, anche con il supporto e la consulenza di Algebra Pte. Ltd. di Singapore. Numerose le sfide affrontate, altre ci attendono: continueremo con tenacia e professionalità a espandere il nostro business a Singapore e nei Paesi ASEAN"."Questo premio ci onora. Ed una conferma del nostro impegno nel portare l'eccellenza italiana nel mondo, in particolare a Singapore, la prima destinazione delle esportazioni del nostro Paese nel Sud-Est asiatico che nel 2023 hanno superato i 2,8 miliardi di euro (+16,9%) – ha aggiunto–. È il risultato del lavoro e della passione del nostro team, e della fiducia e supporto dei nostri partner e clienti"."Secondo le stime del Ministero del Commercio e dell'Industria, l'economia di Singapore è cresciuta del 2,7% nel Q1 del 2024: più velocemente di quanto fatto nel Q4 del 2023. Anche alla luce di questi numeri – ha sottolineato– questo riconoscimento è importante, oltre a dimostrare che lo 'spirito IEG', che ci motiva ad affrontare il mercato con curiosità, professionalità, gioco di squadra e attenzione ai dettagli, è vincente anche lontano dal nostro headquarter, sempre fortemente connesso a tutte le sedi del Gruppo".E nel frattempo arriva un altro importante riconoscimento: Italian Exhibition Group è per il secondo anno consecutivo l'unico italiano tra i primi 27 player fieristici nel mondo inseriti nella prestigiosa classifica di Stax – realtà di consulenza strategica globale – basata sul fatturato prodotto esclusivamente da fiere dirette degli organizzatori. Rilevante anche il fatto che quattro delle prime 27 posizioni della classifica sono occupate da partner industriali o commerciali di IEG che proietta le industry leader del Gruppo in aree geografiche strategiche come Medio Oriente e Americhe. Informa è infatti collocato da Stax al primo posto ed è partner di IEG con JGT in Dubai dedicata alla filiera dell'oro e del gioiello. Così come partner di IEG sono Koelnmesse (per Sigep China), mentre Deutsche Messe è partner di IEG in Messico e Canada. Presente in classifica anche Nürnberg Messe, che nel quartiere fieristico vicentino di IEG organizza Focus on PCB.