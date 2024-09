MFE, Barclays aumenta target price e conferma Underweight

Barclays

(Teleborsa) -ha confermato lasu MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che scambia con), dopo che i ricavi del 2Q24 sono stati in linea, mentre EBITA e utile netto sono stati superiori alle attese. La pubblicità italiana ha superato le aspettative crescendo dell'8,5% nel trimestre e quindi gli analisti hanno aggiornato le previsioni FY24 al 5,0% (dal 2,0%) per la pubblicità italiana. Suil target price è diper azione (da 2,90 euro), mentre suè diper azione (da 4 euro).Secondo gli analisti, il Q3 dovrebbe essere ampiamente in linea con queste tendenze, mentre le prospettive del Q4 sono meno positive (principalmente a causa di difficili confronti, nessun diritto di Champions League nel Q4). Le modifiche al modello determinanodel +5,2% a 0,67 euro nel 2024, del +5,1% a 0,70 euro nel 2025 e del +5,0% a 0,71 euro nel 2026.: MFE continua a monitorare i progressi strategici dell'azienda nel concentrarsi sull'intrattenimento principale e nel vendere attività non core Verivox e Flaconi. La proposta di split di MFE è stata respinta all'assemblea generale annuale didel 30 aprile. Barclays non esclude dell tutto un'offerta, anche se il management ha affermato di non prenderla in considerazione.Underweight confermato dopo la solida performance del prezzo delle azioni MFE fino ad oggi e