Antitrust: 3-4 ottobre a Roma il G7 delle Autorità di Concorrenza

(Teleborsa) - Si svolgerà giovedì 3 e venerdì 4 ottobre a Roma, nella sede dell’il G7 delle Autorità di Concorrenza. Ai lavori parteciperanno le(Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti) più quella della Commissione europea. In totaleL’evento si articolerà in, che si terranno il pomeriggio del 3 ottobre e la mattina del 4 ottobre. La prima sarà dedicata alle; la seconda a questioni di. Filo rosso della discussione saranno l’intelligenza artificiale e i problemi di concorrenza ad essa legati, visto l’impatto trasformativo dell’IA sulla nostra economia e sulla nostra società.Il G7 sarà "un’importante occasione per" sul tema tra i Paesi membri evidenzia il. "Ancora una volta Roma conferma di essere città simbolo di dialogo e di cooperazione internazionale - osserva Rustichelli -, un luogo per discutere sfide e opportunità globali".