UE: in arrivo sanzioni da un miliardo di dollari contro X

(Teleborsa) - Ad aumentare la tensione fra gli Stati Uniti e l'Europa arriva anche il. Secondo quanto riporta il New York Times le autorità europee starebbero, infatti, preparandoper aver infranto la legge contro i contenuti illeciti e la disinformazione. Le multe, stimate indovrebbero essere annunciate ufficialmente questa estate.Oltre alla multa le autorità europee sarebbero intenzionate a chiedere alla piattaforma social alcune modifiche al suo servizio. Bruxelles sta ancora valutando l'ammontare esatto della sanzione da imporre, tenendo in considerazione inel mezzo delle controversie già esistenti sui dazi e la guerra in Ucraina. Funzionari europei hanno comunque precisato al New York Times cheannunciati da Trump.L'obiettivo delle autorità è quello di fare di X un esempio per scoraggiare altre aziende a violare la legge. La porta per unresta comunque ancora aperta: un'intesa è possibile se la piattaforma accettasse di adottare modifiche in grado di rispondere ai timori delle autorità. "Abbiamo sempre applicato e continueremo ad applicare le nostre leggi in modo equo e senza discriminazioni nei confronti di tutte le aziende che operano nell'Ue, nel pieno rispetto delle regole globali", ha affermato un portavoce della commissione europea con il New York Times.