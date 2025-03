L'Ecopillola di Andrea Ferretti: ma che farà la BCE stretta tra dazi e focolai di inflazione?

(Teleborsa) - Torna l'interesse generale sul binomio, di fronte alle nuove sfide poste alla BCE dalla guerra dei dazi avviata da Trump. Il tema è al centro dell'ultimadell'economista, che ipotizza le prossime mosse dell'Eurotower alla luce dello scenario atteso.A febbraio - dati provvisori -si è posizionatasu base annua, lievemente al di sotto del dato di gennaio. Da evidenziare che questo livello di inflazione deriva danelle principali economie europee. Infatti,l'inflazione, scesa in maniera decisa in Francia, è rimasta stabile in Germania e Spagna e lievemente cresciuta indall'1,5%Per quanto riguarda il nostro Paese, questo aumento è derivato in buona parte da un', mentre i prodotti ad alta frequenza di acquisto sono rimasti stabili. Analogamente è rimasta stabile all'1,8% l'inflazione di fondo, ossia quella al netto delle fonti energetiche e dell'alimentare fresco.Dunque, al momento uno, ma soggetto ad elevata variabilità, fattore che ha portato la BCE a rivedere al rialz, dal 2,1% al 2,3%, ed a rinviare al 2026 il raggiungimento del target di inflazione, fissato come noto al 2%.Per quanto riguarda questa instabilità dei prezzi, bisogna sottolineare che l'improbabile guerra dei dazi scatenata da Trump, abbinata agli inevitabili contro-dazi, genererà verosimilmente undei prezzi, sia in Europa che negli Stati Uniti. Più in particolare, nel breve periodo, i prezzi saranno esposti a forti pressioni al rialzo, mentre nel medio-lungo termine, i prezzi potrebbero subire invece pressioni ribassiste derivanti da una riduzione dell'export e dal rallentamento degli investimenti. Secondo Goldman Sachs, l'inflazione USA, che peraltro oggi fatica non poco a scendere sotto la soglia del 3%, potrebbe crescere di uno 0,6% a causa dei dazi imposti a Canada e Messico.In questo scenario, la BCE, il 6 marzo, ha- sesto ribasso consecutivo - portandoli al 2,50%. Ora, se questa decisione era scontata, non appare per nulla scontata la postura che la BCE vorrà prendere nel corso del 2025. Emblematica, a questo proposito, la posizione della signora, che ha dichiarato che oggi, enorme, per non dire fenomenale.Anche perché la BCE potrebbe trovarsi nuovamente davanti ad un: rivitalizzare con la politica dei tassi aggressiva un'economia europea in stagnazione a causa dell'incertezza geopolitica e di una transizione non sostenibile verso il green, oppure rallentare la discesa dei tassi per evitare che i dazi di Trump vanifichino i risultati sin qui ottenuti nella battaglia anti-inflazione.In questo scenario, verosimilmente, la, in attesa che la situazione si definisca meglio, sia sul fronte bellico che su quello dei dazi. Più in particolare, l'Istituto centrale potrebbe concedersi una pausa nella prossima riunione del 17aprile, per poi procedere adciascuno, in maniera da raggiungere unOvviamente, nell'ipotesi che a Trump e a Putin non balzino in testa nuove brillanti idee.