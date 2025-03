Lagarde (BCE): data incertezza non possiamo vincolarci a percorso specifico

(Teleborsa) -, la Banca centrale europea dovrà mostrare "un impegno assoluto sul suo obiettivo di inflazione", fissato in maniera rigida al 2%, così come nella sua capacità di capire quali tipi di shock richiedano una reazione monetaria e quale agilità serva per intervenire nella maniera più appropriata. È il messaggio chiave lanciato dalla presidente dell'istituzione,nel suo intervento alla conferenza annuale "The Ecb and its Watchers", organizzata dell'Università Goethe di Francoforte.e. La nostra risposta al recente episodio di inflazione - ha sostenuto - dovrebbe dare al pubblico la fiducia che faremo sempre tutto quello che è necessario per garantire la stabilità dei prezzi, e che i nostri meccanismo di policy possono essere adattati a nuove circostanze".Data la portata degli shock dovuti a incertezza e a cambiamenti del quadro in corso, alla Bce "non possiamo fornire certezze impegnandoci su un percorso specifico. Altrimenti, queste indicazioni di prospettiva potrebbero creare una restrizione all'agilità della nostra linea di fronte a bruschi cambiamenti nel contesto inflazionistico". ha detto Lagarde che nel discorso non ha tuttavia affrontato in maniera diretta la strettissima attualità sulle decisioni dei tassi di interesse. Ha comunque riferito che "aldiversi scenari collegati ai dazi commerciali e ai cambiamenti sulle politiche e cosa questi implicheranno per crescita economica e inflazione"Lagarde ha anche sottolineato che In Europa "le nostre aspettative negli ultimi anni sono state praticamente spazzate via, e in particolare nelle ultime settimane. Le certezze che