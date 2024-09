Borsa, Intesa Sanpaolo supera 70 miliardi di capitalizzazione

Intesa Sanpaolo

colosso creditizio

FTSE MIB

Intesa Sanpaolo

istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa

(Teleborsa) - Chiude con un balzo in avantiche amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,61%.Il titolo del Gruppo bancario guidato da Carlo Messina, con gli acquisti odierni, supera 70 miliardi di capitalizzazione di euro di valore in Borsa, arrivando a toccare 70,8 miliardi.Le azioni hanno concluso gli scambi con un rialzo del 2,61% a 3,876 euro per azione.A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Le implicazioni di breve periodo dell'sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,902 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 3,824. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 3,981.