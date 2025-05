Intesa Sanpaolo, Messina: "Ben posizionati per avere successo in ogni scenario"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha conseguito il miglior trimestre di sempre ed è ", grazie ad un modello di business ben diversificato e resiliente. Lo ha confermato il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, durante la conference call sui risultati del 1° trimestre.Il manager ha riepilogato il risultati raggiunti alla fine del primo trimestre, in particolare, equivalente da un, ed ha sottolineato che Intesa offre uno dei più alti dividendi del settore bancario europeo., ha evidenziato il Ceo di Intesa Sanpaolo, spiegando che la Banca "è ben preparata per avere successo in ogni scenario" ed, grazie ad "un modello di business unico ed efficiente focalizzato sulle commissioni e fortemente supportato dagli investimenti in tecnologia".Parlando dell', Messina ha confermato che è stata ridotta di circa il 90%, pari a circa 3,3 miliardi di euro, rispetto a fine giugno 2022edalla clientela del Gruppo e che iIl manager ha poi citato i solidi, la stabilità di governo, la spesa legata al PNRR, sottolineando che questi elementi, rafforzando l'ipotesi di crescita del PIL dello 0,7% nel 2025 e dell'1% nel 2026, mentre lerispetto al passato, risultando maggiormente capitalizzate e con riserve di liquidità ai massimi storici. Messina ha quindi confermato chenella seconda parte dell'anno in scia con la ripresa degli investimenti delle imprese.Il numero uno di Intesa Sanpaolo hanell'ambito di une caratterizzato da. "Confermo la mia opinione che è assolutamente meglio rimanere concentrati sui risultati per gli azionisti", ha detto il manager, aggiungendo "stiamo realizzando sinergie molto forti senza bisogno di fare acquisizioni, evitando anche i rischi connessi".