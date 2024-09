CNEL, Brunetta: nostra missione rivitalizzare corpi intermedi

(Teleborsa) - Si è svolta l'assemblea del Cnel a un anno dall'avvio della XI Consiliatura inaugurata il 22 settembre 2023. "- ha dichiarato il presidente Renato Brunetta - di ridare al Cnel le sue prerogative istituzionali, dopo un decennio in cui si era tentato di sopprimerlo. Un obiettivo raggiunto grazie alla legge 56/2024, con cui sono state ripristinate tutte le funzioni del Consiglio. In questo anno abbiamo intrapreso un percorso volto a rivitalizzare i corpi intermedi e rendere il Cnel la loro casa, il luogo dove possano confrontarsi e fare sintesi. Questa è la nostra missione"., abbiamo dotato il Cnel di un programma di consiliatura. La mole del lavoro svolto è stata veramente notevole ed è testimoniata dal ventaglio dei tanti temi messi all'ordine del giorno: dal salario minimo al lavoro in carcere, dalle pensioni alla sicurezza sul lavoro, dalla produttività ai servizi della PA. Un lavoro condiviso, realizzato dal CNEL grazie all'impegno dei consiglieri, degli uffici, dei tanti organismi interni attivati e dei molteplici soggetti di una vasta rete di collaborazioni, rafforzata mediante oltre 40 accordi e protocolli d'intesa. Ora siamo alla fase di raccolta dei frutti: nel prossimo trimestre sono previsti più di 50 output sotto forma di eventi, documenti, proposte di legge, rapporti. Un impegno da cui è scaturito il riconoscimento di un ruolo istituzionale di grande rilevanza, come dimostra l'inserimento del Cnel nella cabina di regia sulla Zes e in quella per il Pnrr"."È stata portata avanti, inoltre, un'importante opera di riorganizzazione, di valorizzazione e di potenziamento delle risorse umane. È stato fatto un grande sforzo per migliorare, sottolinea Brunetta.