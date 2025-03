Italiaonline, partnership strategica con The Fork

(Teleborsa) -annunciano una partnership strategica. Grazie a questa collaborazione, i ristoranti presenti su PagineGialle.it, PagineBianche.it, TuttoCittà.it nonché su Virgilio Aziende diventerannoampliando le opportunità per i consumatori e per le attività di ristorazione.ha registrato nelraggiungendo oltrecon un incremento del 26% anno su anno,, sia gli utenti finali sia i ristoratori potranno beneficiare di un servizio semplice, intuitivo e completo che centralizza la ricerca, l’accesso alle informazioni e la prenotazione su un’unica grande piattaforma digitale.rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra missione di rendere l’esperienza di prenotazione dei ristoranti più semplice e accessibile per tutti e ampliare le possibilità di intercettare clienti qualificati per i 20.000 ristoranti Partner di TheFork – ha commentatoCountry Manager di TheFork Italia. - Unendo la nostra tecnologia e leadership nel settore della ristorazione con l’ampio reach e la solidità del network Italiaonline,nel rafforzare il ruolo delle online directories come strumenti essenziali per imprese e consumatori. Il 2024 è stato un anno eccezionale per le piattaforme di PagineGialle.it, PagineBianche.it e Tuttocittà.it che si sono confermanti punti di riferimento indispensabili per il mercato italiano. Grazie a questa nuova funzionalità di prenotazione, vogliamo offrire ai nostri utenti un’esperienza ancora più completa, permettendo loro di trovare e prenotare ristoranti in pochi clic, e ai nostri clienti business ulteriori opportunità per raggiungere una base di utenti attiva e qualificata. Questa integrazione consolida la posizione di Italiaonline come leader nell’innovazione digitale, ponendoci al fianco delle imprese italiane in un percorso di crescita e trasformazione digitale.”, ha dichiaratoChief Directories and Local Marketplaces Officer di Italiaonline