Innotrans 2024, Busitalia e Qbuzz presentano i bus a guida autonoma

(Teleborsa) -, in collaborazione con l’olandese, è tra i protagonisti di, la principale fiera internazionale dedicata al trasporto ferroviario e alla mobilità innovativa, in programma a Berlino dal 24 al 27 settembre. Fiore all’occhiello delle due società delè il bus a guida autonoma, una delle più avanzate tecnologie destinate a rivoluzionare il trasporto pubblico. Sviluppati per rispondere a diverse sfide chiave del, tra cui l’aumento della domanda di mobilità e la necessità di ridurre i costi operativi, i bus sono dotati di autopilota retrofit a basso costo e di tecnologie all’avanguardia, come i sensori ad alta affidabilità e un sistema di controllo drive-by-wire.Questepermettono una gestione sicura e flessibile del veicolo, garantendo unanche in aree e fasce orarie dove il trasporto pubblico tradizionale risulta meno sostenibile.Busitalia opera secondo unche integra perfettamente la rete ferroviaria, sia nei centri urbani sia nelle aree extraurbane. A, la società del Gruppo Fs è attiva nei Paesi Bassi tramite Qbuzz, che porta a Innotrans la best practice del primo deposito per autobus autonomi nato nella città di Groningen. Questoconsente operazioni sicure e senza intervento umano, come il lavaggio, il rifornimento e il parcheggio dei veicoli. In questo modo, si riduce il rischio di incidenti e si libera spazio per ulteriori infrastrutture, come stazioni di ricarica per autobus elettrici?.L’obiettivo delle due società è quello di sviluppare soluzioni che permettano di integrare il trasporto autonomo nei servizi di trasporto pubblico entro il 2040, migliorando l’efficienza e riducendo l’Progetti come il deposito die i test su corsie dedicate neldimostrano la concreta fattibilità di queste tecnologie e la loro capacità di rispondere alle esigenze di mobilità di domani?.