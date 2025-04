Iveco, ok da soci a bilancio e dividendo di 0,33 euro. Confermati i vertici

Iveco

(Teleborsa) - L'di, gruppo che produce veicoli commerciali, bus e mezzi da difesa, ha approvato tutte le proposte deliberative sottoposte dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, i soci: hanno approvato ilal 31 dicembre 2024; hanno approvato la proposta di distribuzione di unin cash pari a 0,33 euro per Common Share (il dividendo sarà posto in pagamento il 24 aprile 2025, con stacco cedola il 22 aprile 2025 e record date il 23 aprile 2025); si sono espressi a maggioranza a favore della relazione sulla remunerazione per l'anno 2024; hanno approvato lo scarico di responsabilità per i componenti del Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle attività svolte nell'anno 2024.Inoltre, hanno (ri)nominato qualiSuzanne Heywood e Olof Persson, e comeJudy Curran, Tufan Erginbilgic, Clara Fain, Essimari Kairisto, Linda Knoll, Alessandro Nasi e Lorenzo Simonelli. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione ha conferito a Suzanne Heywood, Olof Persson e Lorenzo Simonelli lerispettivamente di Chair, Chief Executive Officer e Senior Non-Executive Director.E ancora: hanno confermato Deloitte nel ruolo di revisore indipendente; hanno approvato la modifica della politica retributiva, con decorrenza da inizio 2025 (la nuova Remuneration Policy sostituisce quella adottata nel dicembre 2021); hanno autorizzato l'assegnazione agli Executive Directors di equity awards nell'ambito del Long-Term Incentive Plan 2025-2029; hannodi un massimo di 10 milioni di Common Shares per un esborso massimo di 130 milioni di euro, da realizzarsi entro 18 mesi dalla data dell'odierna Assemblea (la nuova autorizzazione sostituisce la precedente rilasciata dall'Assemblea il 17 aprile 2024).