International Care Company riduce perdita semestrale. Ricavi +24%

International Care Company

(Teleborsa) -(ICC), società italiana attiva nei servizi di assistenza e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ildel 2024 conper 3,947 milioni di euro, in aumento del 24,1% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente. Tutte le linee di business sono in crescita, con un significativo incremento sulla linea strategica legata alla Digital Health DOC 24 pari al 51% di ricavi (fatturato +76,2%) rispetto allo stesso semestre 2023.L'è stato pari a -0,09 milioni di euro, in miglioramento di 0,359 milioni rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente (dove si erano registrati -0,449 milioni). Il risultato netto è stato pari a -432 mila euro, rispetto a -610 mila euro al 30 giugno 2023."L'impegno costante degli ultimi anni profuso non solo a consolidare e ampliare le relazioni con importanti aziende già nostre clienti, ma volto anche alla ricerca di nuovi clienti sia a livello nazionale che internazionale, ha avuto un impatto evidente in questo primo semestre - ha commentato l'- Tuttavia, prevediamo che il pieno potenziale di queste partnership e di alcuni progetti, si potrà realizzare completamente nella sua interezza nei prossimi esercizi, considerando la natura complessa delle implementazioni e delle integrazioni, a livello informatico eoperativo, nonché della comunicazione al mercato".Lanegativa risulta pari a 164 mila euro (cash positive), rispetto a una posizione finanziaria netta negativa pari a 512 mila euro al 31 dicembre 2023.