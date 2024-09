La SIA, semestrale in calo mentre prosegue la diversificazione

La SIA

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche, ha chiuso ildel 2024 con unpari a 7 milioni di euro, rispetto a 7,5 milioni di euro di giugno 2023 (- 6%).Il Margine Operativo Lordo () si attesta a 529 mila euro, rispetto a 664 migliaia di euro di giugno 2023. L'EBITDA margin si attesta a circa l'8%. Ilrisulta positivo per 110 mila euro, rispetto a 241 migliaia di euro di giugno 2023.La società si conferma per essere caratterizzata da una sostanziale, con una distribuzione del fatturato disomogenea sull'arco temporale dei 12 mesi, in favore degli ultimi due trimestri; conseguentemente, la generazione di margine risulta maggiormente concentrata nel secondo semestre dell'esercizio.L'al 30 giugno 2024 è di cassa netta per 3,8 milioni di euro (cassa per 5,8 milioni di euro al 31 marzo 2024). A maggio la società ha pagato dividendi per oltre 1,5 milioni di euro."Nei primi sei mesi del 2024pianificata lo scorso anno e ampiamente sottolineata in fase di IPO - ha commentato l'- Ciò ha portato ad un forte incremento del contributo alla Produzione dovuto alle attività relative al settore Civile, ed in particolare al Civile Pubblico, a fronte di un decremento della componente Telco. Positivo anche l'apporto delle attività svolte sulle fonti rinnovabili in linea con le attese. Questi tre fattori hanno permesso di riequilibrare le componenti della produzione tra le diverse aree di business, rispettivamente Telco, Civile eUtilities & Infrastructures"."Nel settore Civile Pubblico, a fronte dell'incremento avuto in termini di business, si nota un rallentamento nell'avvio delle commesse in quanto le stesse hanno risentito dei ritardi strutturali legati al PNRR - ha aggiunto - Abbiamoavviando da inizio anno 3 nuovi progetti e presentandone altrettanti come nuove proposte, ancora in attesa di valutazione".