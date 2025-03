Lavoro, 352 mila occupati in più in media nel 2024

(Teleborsa) -, confermando un quadro in miglioramento ed un calo della disoccupazione, solo in parte compensava dall'aumento degli inattivi. E' il quadro tratteggiato dall'nell'ultimo rapporto trimestrale sul mercato del lavoro.Nel quarto trimestre 2024,è aumentato delloprecedente e dello. Nello stesso periodo il Pil è cresciuto dello 0,1% in termini congiunturali e dello 0,6% in termini tendenziali.Leaumentano in termini congiunturalima diminuiscono in termini tendenziali (-1,0%); il ricorso alla cassa integrazione sale a 9,5 ore ogni mille ore lavorate (+1,8 ore). Ilraggiunge ilaumentando di 0,1 punti percentuali nel confronto congiunturale e diminuendo di 0,2 punti percentuali in quello tendenziale.L'Istituto conferma anche la. Il numero di occupati rimane sostanzialmente stabile rispetto al terzo trimestre 2024, a seguito della crescita dei dipendenti a(+118 mila, +0,7%) che ha compensato la diminuzione dei(-86 mila, -3,1%) e degli(-36 mila, -0,7%). Cala il numero di(-36 mila, -2,3% in tre mesi), mentre aumenta quello deglinella fascia 15-64 anni (+46 mila, +0,4%).rallenta la crescita del numero dirispetto al quarto trimestre 2024), per effetto, anche in questo caso, dell’aumento dei dipendenti a tempo(+3,1%) e della diminuzione dei(-10,0%) e degli(-0,4%). Prosegue il calo del numero die la crescita di quello deglitra i 15 e i 64 anni (+387 mila, +3,2%)., l’aumento del numero di occupati, pari a, si associa alla riduzione del numero di disoccupati (-283 mila, -14,6%) e alla crescita di quello degli inattivi di 15-64 anni (+56 mila, +0,5%).Nei dati provvisori di, l’aumento deglie del relativo tasso (+0,4 punti) si associa alla diminuzione del tasso di(-0,1 punti) e di quello di15-64 anni (-0,4 punti).Ilper Unità di lavoro equivalente a tempo pieno (Ula), sia nella componente delle(+0,2%) sia, in misura lievemente inferiore, in quella dei(+0,1%).sebbene in rallentamento rispetto alla forte crescita registrata nei due trimestri precedenti, il costo del lavoro mostra unquale effetto della crescita della componente retributiva (+3,1%) e di quella contributiva (+3,5%), influenzata dai rinnovi contrattuali.