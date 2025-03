Eventi e scadenze del 25 marzo 2025

Domenica 23/03/2025

Lunedì 24/03/2025

Martedì 25/03/2025

Acea

Aton Green Storage

Cairo Communication

Cembre

Commerzbank

Danieli

Edil San Felice

Elica

Emak

EQUITA

Erredue

Esprinet

Gamestop

Gibus

Giglio.Com

Grifal

Intred

Iscc Fintech

La Sia

Maps

Nusco

Sabaf

Star7

Terna

Zest

(Teleborsa) -- L'evento, organizzato da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini, è l'unica fiera italiana dedicata alle tecnologie e ai servizi per la musica e lo spettacolo, all'intera filiera Light, Sound, Visual, Integrated System & Broadcast- Piazza della Repubblica, Roma - Villaggio dedicato alla centralità e alla poliedricità dell'agricoltura. Sarà inaugurato alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Visiteranno il villaggio le più alte cariche dello Stato, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, oltre a numerosi Ministri del Governo e ambasciatori da tutta Europa- Varsavia - Riunione informale dei ministri della Salute- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 23 e 24 gennaio 2025- Palazzo Mezzanotte, Milano - La 24ª edizione della Star Conference di Borsa Italiana offre alle società del segmento STAR la possibilità di effettuare meeting one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali. L'evento offre agli analisti e agli investitori l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle PMI italiane08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di febbraio09:15 -- Palazzo Giureconsulti, Milano - Appuntamento dedicato all'export digitale promosso da Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, Promos Italia con il contributo di Punto Impresa Digitale Milano Monza Brianza Lodi, per parlare di IA, digital marketing e influencer marketing applicate all'export con rinomati esperti del settore09:30 -- Sede Centrale CNR, Roma - L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività delloSpoke8 del NBFC (National Biodiversity Future Center), in collaborazione con la Rete Enterprise Europe Network (EEN) e coinvolge le PMI beneficiarie del primo dei Bandi a Cascata dedicati. Interverranno, tra gli latri, Maria Chiara Carrozza (Presidente CNR), Luigi Fiorentino (Presidente NBFC) e rappresentanti del MUR e del MIMIT09:30 -- Centro Orafo Il Tarì, Caserta - All'Assemblea interverranno, tra gli altri, il Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, Emanuele Orsini (Presidente Confindustria) e Claudia Parzani (Presidente Borsa Italiana)10:00 -- Milano, Via Monterosa - 21ª edizione del Forum ABI Lab 2025, organizzato da ABI Lab. Interviene Marco Elio Rottigni, Direttore Generale Abi11:00 -- Aula Convegni del Senato - Le Commissioni riunite Esteri e Politiche UE Camera ed Esteri e Difesa e Politiche UE Senato svolgono l'audizione del Commissario europeo per i partenariati internazionali, Jozef Sikela, sulle tematiche di sua competenza11:30 -- Cariplo Factory, Sala Acciaio, Milano - Conferenza stampa di anteprima della 11ª edizione di REbuild, il primo evento italiano per l'innovazione sostenibile dell'ambiente costruito12:00 -- Sede CDP, Milano - Evento organizzato da CDP in collaborazione con Deloitte. Focus sull'analisi del mercato del private debt in Italia. Interverranno, tra gli altri, Andrea Nuzzi (Direttore business CDP) e Andrea Azzolini (Director – Debt & Capital Advisory Italy Deloitte)13:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto svolge l'audizione di Renato Brunetta, presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano14:30 -- Sala Stampa Camera dei deputati - Conferenza stampa di presentazione della XVII edizione di ECOMED Green Expo del Mediterraneo, il Salone dedicato all’incontro tra domanda e offerta di idee e tecnologie capaci di promuovere sostenibilità e circolarità15:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Commissario europeo per i partenariati internazionali, Jozef Síkela- Comunicazione Medio-Lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Partecipazione alla Euronext Milan STAR Conference, organizzata da Euronext Borsa Italiana- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale 2024, del progetto di bilancio di esercizio di Terna S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo Terna al 31 dicembre 2024 e proposta di destinazione degli utili- CDA: Bilancio