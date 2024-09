Planetel, utile semestrale sale a 0,6 milioni di euro. Valore produzione +16%

Planetel

(Teleborsa) -, società attiva nel settore delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2024 con unpari a 19,7 milioni di euro, in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo del 2023. L'è migliorato del 20% a 4,6 milioni di euro, rispetto a 3,8 milioni del 2023. In linea con i primi sei mesi dell'esercizio precedente l'EBITDA Margin pari al 23%. Ilè di 0,6 milioni di euro (+26%) con una incidenza del 3% sul Valore della Produzione."Siamo lieti che la nostra azienda abbia registratoin questo primo semestre dell'anno - ha commentato l'- In considerazione delle sfide del mercato, i nostri risultati evidenziano una crescita significativa sia in termini di fatturato, redditività e profitti, grazie ad una gestione oculata delle risorse ed a strategie mirate. I risultati sono frutto del duro lavoro e della dedizione di tutto il nostro team, che ha saputo continuare ad innovare e a fornire valore ai nostri clienti. Siamo impegnati a investire in nuove opportunità di crescita e a mantenere un alto standard di eccellenza operativa e di convergenza delle soluzioni. Con una visione chiara ed obiettivi ambiziosi, siamo pronti ad affrontare il futuro e a mantenere la nostra traiettoria di crescita".Lamigliora di 300 mila euro passando da un valore cash negative pari a 13,3 milioni di euro al 31 dicembre 2023, ad una posizione cash negative di 13 milioni di euro al 30 giugno 2024.