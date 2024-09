Rai, Giorgetti indica Agnes e Rossi nel CdA

(Teleborsa) - Questa mattina il ministro dell’economia e delle finanzealla Presidenza del Consiglio dei ministri la nomina dinell’ambito delPer quanto concerne invece l'elezione dei membri dellasono stati eletti con 174 voti la giornalista del Tg2, per Fratelli d'Italia, e con 45 voti, il dirigente Rai, Avs. Alla votazione hanno partecipato solo 231 deputati, mentre i deputati del Pd, come richiesto dalla segretaria Elly Schlein, non hanno risposto alla chiamata. Stessa strategia per Italia Viva e Azione di Carlo Calenda.Al Senato, sono stati eletti quali consiglieri, in quota Lega, con 97 voti, e, per il M5S, con 27 voto. Al voto hanno partecipato 131 senatori, mentre il Pd, Italia Viva e Azione non hanno partecipato al voto.La nomina dei nuovi consiglieri Rai, cui si aggiunge il, chiude il fiume di polemiche che ha accompagnato il rinnovo del CdA ed il fallimento del "campo largo" fra le opposizioni, anche se resta in piedi la linea comune di disertare l'investitura del presidente in Commissione Vigilanza