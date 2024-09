Ulisse Biomed, AuCap da 255 mila euro per ingresso di tre partner strategici

Ulisse Biomed

(Teleborsa) - Il CdA di, healthcare biotech company quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato di dare esecuzione parziale alla delega conferita dall'assemblea del luglio 2021,, a pagamento e in via scindibile, per un importo di, mediante emissione di 226.000 azioni ordinarie prive di indicazione di valore nominale espresso, a un prezzo di emissione pari a 1,13 euro per azione di nuova emissione (chiusura di ieri a 0,87 euro), di cui 0,01 da imputare a capitale e 1,12 a titolo di sovrapprezzo, da eseguirsi entro il 27 settembre 2024.Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione e saranno emesse con esclusione del diritto di opzione, in quanto da riservarsi ai signori, i quali hanno maturato negli anni una consolidata esperienza manageriale e imprenditoriale, rappresentando dei partner ideali per supportare la società nel raggiungimento dei suoi obiettivi di lungo periodo. In particolare, il CdA ritiene che l'ingresso nella compagine sociale dei- i quali, tra l'altro, vantano un ampio network di conoscenze e relazioni nel settore in cui opera la società - possa consentire a UBM di intessere rapporti commerciali e professionali funzionali a sostenerne la crescita e lo sviluppo, creando sinergie e opportunità strategiche.I Partner Strategici hanno assunto un impegno irrevocabile di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale. In particolare, (i) Margherita Brovelli ha assunto un impegno irrevocabile di sottoscrizione di una quota dell'Aumento di Capitale per un importo di 51.980 euro; (ii) Marcello Gatti ha assunto un impegno irrevocabile di sottoscrizione di una quota dell'Aumento di Capitale per un importo di 100.570 euro; e (iii) Stefano Occhiodoro ha assunto un impegno irrevocabile di sottoscrizione di una quota dell'Aumento di Capitale per un importo di 102.830 euro. Pertanto, talidell'Aumento di Capitale.