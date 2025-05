EdiliziAcrobatica, ricavi primo trimestre salgono a 39,2 milioni di euro

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconconsolidati pari 39,2 milioni di euro, in crescita del 17,7% rispetto all'analogo periodo del 2024, quando si attestarono a 33,3 milioni di euro. Nello specifico, in, i ricavi del primo trimestre sono aumentati dell'10,8%, passando da 28,6 milioni di euro del 2024 agli attuali 31,7 milioni di euro.Relativamente alle società straniere, EdiliziAcrobatica segnala in particolare le ottime performance raggiunte in, rispettivamente Acrobatica France che passa da 1,2 milioni di euro a 1,7 milioni di euro, che corrispondono a un +41,7%, mentre Enigma Capital Investments, società emiratina di cui EdiliziAcrobatica detiene la maggioranza del pacchetto azionario, passa da 2,7 milioni di euro a 4,3 milioni di euro pari al +59,3% Soddisfacente anche l'andamento di Acrobatica Monaco, che passa da 190 mila euro del primo quarter 2024 agli attuali 263 mila euro (+38,4%). Una lieve flessione si è invece registrata in Spagna, dove Acrobatica Iberica ha segnato un -4,7%, passando da 450 mila euro del 2024 agli attuali 429 mila euro.Smart Living,partecipata di EdiliziAcrobatica, raggiunge nei primi tre mesi dell'anno 235 mila euro, Verticaline Srl, nuova controllata di EdiliziAcrobatica per l'anno 2025, registra al 31 marzo 2025 ricavi per 472 mila euro. Energy, come start up nel mercato delle installazioni fotovoltaiche, ha fatto registrare 58 mila euro."Siamo assolutamente soddisfatti di questi risultati - ha commentato la- che mostrano come il core business del Gruppo non conosca crisi, tornando di fatto a crescere in doppia cifra. L'impatto degli incentivi statali, che ha condizionato il settore edilizio per gran parte del 2023 e solo in parte nel 2024, ha cessato di influenzare i nostri risultati. I numeri tornano così a riflettere, come da oltre trent'anni a questa parte, un percorso di crescita solido e costante. Ora lavoriamo affinché questo trend inaugurato nel primo trimestre dell'anno non solo si mantenga positivo, ma lo diventi ancor di più nei prossimi mesi".