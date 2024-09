Ardian cede l'italiana Corob alla statunitense Graco

(Teleborsa) -, colosso francese del private equity, ha firmato un accordo per la cessione di, società italiana attiva nella fornitura di soluzioni automatizzate per il dosaggio e la dispensazione nell'industria delle vernici, dei rivestimenti e degli inchiostri a, società statunitense specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi e prodotti per la gestione dei fluidi. Con sede a San Felice sul Panaro (MO), Corob nasce nel 1984 introducendo sul mercato il primo sistema automatico di dosaggio del colore.Dall'investimento di Ardian nel 2018, il gruppo Corob si è sviluppato grazie all'offerta di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, facendo leva su un capillare servizio di assistenza post-vendita. Il gruppo, con circa 600 dipendenti in tutto il mondo, una sede principale in Italia e sedi produttive in India e Canada, ha registrato nel 2023 unIldell'operazione, di cui non sono stati divulgati i dettagli finanziari, è previsto nel quarto trimestre del 2024.