Meloni atterrata a Washington, attesa per incontro con Trump

(Teleborsa) -a Washington suscita "più speranze che timori", grazie alla "posizione unica che occupa nel continente". E' la lettura del New York Times sulla missione della premier italiana, attesa alla Casa Bianca per il primo bilaterale con il presidente americano.l'ha da tempo posizionata come potenziale alleato di Trump, al cui insediamento è stata invitata a differenza di altri leader europei, sottolinea il quotidiano. Intanto, la Casa Bianca ha reso noto il programma dell'incontro in programma oggi: alle 12.05 (le 18.05 in Italia) è previsto un lunch nel cabinet room tra i due leader (chiuso alla stampa), quindi un'ora dopo il bilaterale nello Studio Ovale (con il pool dei reporter della Casa Bianca e i giornalisti italiani).ongiunta al termine. Trump ha un altro impegno alle 16 (le 22 in Italia), quando firmerà una serie di ordini esecutivi.nuovo colloquio telefonico tra la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e la presidente del Consiglio. La conversazione avvenuta in serata, precede la missione di Meloni alla Casa Bianca e si inquadra nella trattativa tra l'Ue e l'amministrazione Trump sul dossier dazi. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e la premier Giorgia Meloni "hanno coordinato questa visita" a Washington, ha detto la portavoce della Commissione europea, Arianna Podestà, interpellata sul colloquio telefonico. "Come abbiamo già detto più volte, qualsiasi contatto con l'amministrazione statunitense è ben accetto. Lo ha detto la presidente stessa. Certo, la competenza negoziale spetta alla Commissione, ma i contatti"