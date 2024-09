Digital Value, downgrade di Equita a Hold con taglio target price

Equita

Digital Value

(Teleborsa) -ha peggiorato(ada Buy) e(aper azione dai precedenti 80 euro) sul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT,su Italtel e FCF."Apprezziamo la crescita organica della società, sia in termini di top-line che di miglioramento della redditività, e la volontà di accelerare sull'M&A - si legge nella ricerca - Tuttavia, attualmente, anche in considerazione di: i) una bassa visibilità sul processo di turnaround e di integrazione di Italtel, oltre a una maggiore complessità nella gestione di una società più grande e presentein diversi paesi esteri; ii) una delivery ancora volatile della generazione di cassa".Il broker ha integrato Italtel a partire da dicembre 2024; la bassa visibilità sulla target ha portato ad assumere un livello di efficienze costi/sinergie pari a circa 1/3 di quelle indicate dal management, con un impatto di Italtel in termini di EPS di +2%/+6% nel 2025-26 (e impatto molto marginale nel 2024); infine, post cash-out da 120 milioni di euro per il deal, la NFP 2024 è passata a -62 milioni di euro (2024 ND/EBITDA pro-forma di 0.5x). Inoltre, ha ridotto il FCF generato nel periodo 2024-26 (FCF medio pari a 30 milioni di euro all'anno da precedente 38 milioni di euro all'anno), tenendo conto di unorganica e della neo-acquisita Italtel, così come degli eventualiper il deal.