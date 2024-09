Manovra, Giorgetti: priorità restano natalità e salari

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia,, ha confermato che una delle priorità del governo resta il sostegno a. "Lo scenario zero, ovvero non fare nulla, significherebbe andare diritti verso il disastro", ha dichiarato il ministro in collegamento all'assemblea generale dia Napoli. "Con i dati attuali sulle nascite non c'è futuro per il sistema previdenziale ma neanche per quello produttivo e anche in questo caso mettere chi vuole far figli in condizione di farlo è un", ha aggiunto."Il percorso di consolidamento continuerà perché ridurre ilè un dovere morale verso le, oltre che la strada per poter liberare per la crescita risorse oggi destinate a pagare", ha spiegato il ministro. "Restano ferme le priorità, prima di tutto il sostegno ai salari, e confermo quanto detto in questa sede un anno fa, in un contesto di ristrettezza delle risorse: il primo impegno è la riduzione dell'imposizione sui redditi da lavoro", ha sottolineato il ministro."Siamo impegnati a confermare le misure in vigore e a renderle, ovviamente quello che può fare il governo per i salari sarà tanto più efficace quanto veloce sarà il", ha affermato. "Per questo – ha aggiunto – seguirò con attenzione attenzione il lavoro in corso tra Federmeccanica e sindacati per il rinnovo del contratto nazionale, e confido che anche in questo caso la meccanica possa avere un ruolo di ispirazione e di guida"."Il governo è al lavoro per presentare la legge di bilancio: sarà la prima nella vigenza della nuovama non si allontanerà dai cardini che hanno ispirato la politica economica di bilancio del governo in questi due anni", ha garantito Giorgetti. "La finanza pubblica è di nuovo sotto controllo e dopo avere ereditato la situazione disastrosa dovuta all'impatto dei", ha aggiunto