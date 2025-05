Rischio idrogeologico, i geologi: necessario superare criticità che ostacolano efficace gestione del rischio

(Teleborsa) - Durante la, organizzata daiinsieme alla, è emersa con forza la centralità delle azioni di prevenzione, mitigazione e gestione del rischio idrogeologico come priorità strategica per il Paese. Tra i protagonisti dell’evento, il Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) ha posto l'accento sulla necessità di superare leche ostacolano un’efficace gestione del rischio."Molti dei problemi in Italia non sono di tipo finanziario, ma organizzativo", ha dichiarato, Presidente del CNG. "I fondi ci sono, ma vengono spesso distribuiti in modo inefficace anche a causa della frammentazione delle competenze tra enti e istituzioni", ha aggiunto. Violo ha anche evidenziato la scarsa attenzione alnelle fasi progettuali e post-operam, sottolineando la necessità di tecnologie avanzate per la relativa gestione e una visione integrata.Tra le priorità indicate ci sono l', con particolare riferimento al DPR 380/2001, ormai superato, l'eliminazione ridondanza degli atti autorizzativi e maggioree un maggioreLa posizione dei geologi è stata condivisa anche dal Commissario per la Ricostruzione, che ha ricordato come l’Italia conti oltree debba quindi puntare ad una prevenzione realmente efficace. Ha inoltre evidenziato la necessità di dare priorità, nelle attività di ricostruzione, alla verifica delle aree instabili e delle faglie attive e capaci.Anche, Capo Dipartimento di Casa Italia, ha riconosciuto la necessità di integrare e uniformare le banche dati, sottolineando che i professionisti – in particolare geologi e ingegneri – svolgono un ruolo decisivo nella gestione e attuazione tecnica degli interventi.Il messaggio è chiaro: leci sono per trasformare le conoscenze tecnico scientifiche inper la gestione del rischio e la sicurezza dei cittadini.