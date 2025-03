FED "wait and see": con dazi crescita a rischio e più inflazione

(Teleborsa) -che ha lasciato i tassi di interesse fermi all'intervallo, affermando che l'attività economica ha continuato ad espandersi a un ritmo sostenuto, il tasso di disoccupazione si è stabilizzato a un livello basso negli ultimi mesi e le condizioni del mercato del lavoro rimangono solide, mentre la riduzione rimane "piuttosto elevata".- si legge nelle dichiarazioni rilasciate al termine della riunione - Il Comitato è attento ai rischi per entrambe le parti del suo doppio mandato"."Non dobbiamo avere fretta di modificare la nostra posizione di politica monetaria e siamo ben posizionati per attendere una maggiore chiarezza", ha affermato il presidente della Fed, Jerome Powell, nella conferenza stampa che ha seguito la decisione di lasciare i tassi invariati e di rallentare il ritmo del quantitative tightening a partire da aprile."I partecipanti (al FOMC, ndr) hù probabile per il futuro - ha raccontato - E, lo ammetto, è un esercizio impegnativo in questo momento. Alla luce di una notevole incertezza, il partecipante mediano prevede che il livello appropriato del tasso sarà del 3,9 percento alla fine di quest'anno e del 3,4 percento alla fine dell'anno prossimo, invariati rispetto a dicembre. Mentre queste previsioni individuali sono sempre soggette a incertezza, l'incertezza oggi è insolitamente elevata"."Come previsto, la. Le revisioni delle proiezioni dei membri del FOMC lasciano in qualche misura la sensazione di un'atmosfera da "stagflazione", con previsioni di crescita e inflazione che si muovono in direzioni opposte. Per il momento la Fed è in modalitàper verificare se il recente rallentamento della crescita si trasformerà in qualcosa di più serio", questo il commento di Whitney Watson, global co-head and co-chief investment officer of Fixed Income and Liquidity Solutions di Goldman Sachs Asset Management.La Fed mantiene i tassi invariati, così come le aspettative sul percorso futuro, nonostante la parola chiave di questo meeting dovrebbe essere "incertezza”: è il commento diUS Investment analyst di eToro,Gli investitori - prosegue l'analisi - potrebbero chiedersi perché la Fed preveda ancora due tagli dei tassi nel 2025, anche se le ultime previsioni economiche includono una riduzione della crescita del PIL e un aumento delle aspettative di inflazione per il 2025, fattore su cui, per ammissione della Fed stessa, le tariffe hanno un ruolo centrale.Per il momento, "le azioni sono in rialzo sulla base di questa notizia, poiché i titoli continuano a riprendersi da una condizione di evidente ipervenduto. Nei giorni e nelle settimane a venire, gli investitori dovrebbero tenere d'occhio i rendimenti dei Treasury a 10 anni. Se i rendimenti dei Treasury continueranno a scendere, potremmo assistere a un ulteriore rally dei titoli a dividendo, delle utility e di altri asset sensibili ai rendimenti. Inoltre, se il settore tecnologico continuerà a rimbalzare - anche se si tratta solo di un rimbalzo a breve termine - potrebbe alimentare un più ampio rimbalzo generale dei titoli statunitensi, visto il calo sproporzionato che abbiamo registrato in questo gruppo".