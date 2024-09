Arterra Bioscience, marginalità in crescita nel primo semestre. Utile di 0,5 milioni

Arterra Bioscience

(Teleborsa) -, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il2024 con il valore delche si attesta a 2,3 milioni di euro, in aumento del 41% circa rispetto al primo semestre 2023.Il margine operativo lordo () è stato pari a 0,5 milioni di euro, in aumento del 33%. In termini di marginalità nel primo semestre 2024 si è registrato undel 21,0% mentre nel primo semestre 2023 tale valore si attestava a 17,3%. Ilsi attesta a 0,5 milioni di euro, in aumento rispetto a quello del primo semestre 2023 pari a 0,2 milioni."In linea con i segnali registrati alla fine del 2023, il primo semestre del 2024 hadel fatturato delle materie prime cosmetiche - ha commentato l'- Si evidenzia, inoltre, che l'andamento delle vendite dei primi mesi del secondo semestre 2024 sta confermando il trend di crescita, e ci fa ben sperare sul raggiungimento degli obbiettivi prefissati per l'anno in corso. Si segnala, infine, che la joint venture con Exosomics, Longevity Bioscience, costituita alla fine del mese di luglio di quest'anno, ha iniziato ad avviare sviluppi ed i primi contatti con alcuni potenziali clienti interessati allosviluppo di exosomi di origine vegetale e pertanto i prim i feedback si potrebbero ricevere già tra la fine del 2024 ed i primi mesi del 2025".Laè pari a 5,6 milioni di euro di cassa, nella sostanza invariata rispetto a 5,7 milioni di euro al 31 dicembre 2023. Le disponibilità liquide ammontano a circa 3,4 milioni di euro al 30 giugno 2024 rispetto all'importo di circa 3,7 milioni di euro al 31 dicembre 2023. I debiti finanziari al 30 giugno 2024 sono pari a 343 migliaia rispetto all'importo di 386 migliaia del 31 dicembre 2023.